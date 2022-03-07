Мединский: на переговорах с Украиной будут обсуждаться те же самые вопросы

Фото: посольство России в Белоруссии

На переговорах с Украиной будут обсуждаться те же самые вопросы, что и на предыдущей встрече. Об этом заявил помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский.

— Российская делегация прибыла, как и было договорено с украинской стороной, сегодня для начала переговоров в 15.00, но их вот пока еще нет, немного задерживаются, это уже у нас стало дипломатической традицией со стороны Украины. Мы ждем. Мы готовы к переговорам. Будут обсуждаться все те же самые вопросы, три блока вопросов: вопросы внутриполитического урегулирования, международно-гуманитарные аспекты и вопросы военного урегулирования, — рассказал Мединский.

Россия сожалеет, что ни один из гуманитарных коридоров на Украине в полной мере не заработал. Мединский напомнил, что «важная договоренность по созданию гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей» была достигнута на предыдущих переговорах. Делегация РФ попытается еще раз обсудить этот вопрос с Киевом, пишет ТАСС.

Ряд украинских руководителей не подчиняются Киеву, выразил мнение Мединский.

Сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Россия завершит демилитаризацию Украины. РФ готова прекратить военную операцию в любой момент после того, как Украина признает Крым российским, а Донецкую и Луганскую народные республики независимыми.



Вчера член украинской делегации на переговорах Украины и России, руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что единственные вопросы, по которым практически невозможно согласие, — это Крым, а также признание ЛНР и ДНР. Также он подчеркнул, что страны НАТО не готовы обсуждать вопрос о членстве Украины в ближайшие 5 или 10 лет. Сам Киев не будет бороться за вступление в альянс.



Татьяна Леухина