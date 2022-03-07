Песков: Россия завершит демилитаризацию Украины

Россия завершит демилитаризацию Украины, заявил сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.



По его словам, Россия сообщила Украине о возможности прекращения специальной военной операции на ее территории «в любой момент» при условии выполнений Киевом условий РФ.

В частности, предполагается, что Украина должна признать Крым российским, а еще независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), сообщает «РИА Новости».

Министерство обороны России рассказало новые подробности ситуации на Украине и о том, как работают гуманитарные коридоры. По данным ведомства, украинская сторона к 13.00 не выполнила ни одного условия по созданию гуманитарных коридоров. Также в Минобороны сообщили, что националисты препятствуют движению мирных жителей и иностранцев по гуманитарным коридорам.

Маргарита Головатенко