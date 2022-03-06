Минобороны России: из зоны спецоперации эвакуировали более 163 тысяч человек

Более 163 тысяч человек, из них более 42 тысяч детей, эвакуировали из зоны проведения российской военной операции. Об этом заявили в межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине.

Украина категорически отвергает взаимодействие по вопросам эвакуации людей из Харькова и Сум. Как сообщает Минобороны, тысячи людей хотят покинуть страну и выехать в Россию, но власти отказываются их выпускать.

Фото: function.mil.ru

В Мариуполе неонацисты применяют тактику террористов, насильно удерживают мирных жителей в домах и прикрываются ими как живым щитом. Вторая попытка жителей выбраться из этого города не удалась из-за дезинформации властей о переносе режима тишины, передает ТАСС.



Ранее Минобороны сообщило, что почти вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена. Утром военное ведомство отчиталось об уничтожении еще 61 объекта военной инфраструктуры Украины. Сбито четыре самолета Су-27 и один МиГ-29 в районе Житомира, Су-27 и Су-25 в районе Радомышля. Кроме того, выведен из строя аэродром ВВС Украины в Староконстантинове, уничтожен зенитный ракетный комплекс ПВО С-300.



Татьяна Леухина