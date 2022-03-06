Минобороны России сообщило об уничтожении почти всей боеспособной авиации Украины

Почти вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена. За вчерашний и сегодняшний неполный день военно-воздушные силы Украины потеряли 11 боевых самолетов и два вертолета. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Сотрудников предприятий ОПК Украины заставляют восстанавливать поврежденную украинскую военную технику. Российские военные будут вновь уничтожать ее. Во избежание жертв Минобороны заблаговременно предупреждает работников военных предприятий о планируемых ударах по объектам ОПК.

Военное ведомство предупредило, что использование аэродромной сети приграничных стран для базирования боевой авиации Украины может расцениваться как вовлечение этих стран в вооруженный конфликт, передает «РИА Новости».

Сегодня утром Минобороны России заявило об уничтожении еще 61 объекта военной инфраструктуры Украины. Сбито четыре самолета Су-27 и один МиГ-29 в районе Житомира, Су-27 и Су-25 в районе Радомышля. Кроме того, выведен из строя аэродром ВВС Украины в Староконстантинове, уничтожен зенитный ракетный комплекс ПВО С-300.



Татьяна Леухина