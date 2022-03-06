В Минобороны РФ сообщили о выведении из строя аэродрома ВВС Украины в Староконстантинове

В ходе российской спецоперации на Украине Вооруженные силы РФ ликвидировали еще 61 объект военной инфраструктуры. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, также сбито четыре самолета Су-27 и один МиГ-29 в районе Житомира, Су-27 и Су-25 в районе Радомышля. Кроме того, выведен из строя аэродром ВВС Украины в Староконстантинове, уничтожен зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, передает RT.

Фото: vk.com/mil

Накануне сообщалось, что за время спецоперации на Украине ВС РФ уничтожили более 2 тысяч объектов военной инфраструктуры, в том числе 74 пункта управления и узла связи, 108 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук-М1» и «Оса», 68 радиолокационных станций и др.



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Диана Жиленкова