Эксперт из КФУ заявил, что пандемия COVID-19 обострила проблему устойчивости к антибиотикам

Фото: Максим Платонов

В период пандемии коронавируса обострилась проблема антибиотикорезистентности — устойчивости бактерий к антибиотикам. Такое мнение выразил глава Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберт Ризванов.

По его словам, в особенности эта проблема связана с самолечением, когда люди начинают принимать антибиотики даже при небольшом повышении температуры. Такие препараты необходимо выписывать при риске развития пневмонии и осложнений. А профилактический прием является значительным риском развития устойчивости к антибиотикам.

Фото: Максим Платонов

Специалист отметил, что распространение штамма «омикрон», вызывающего более легкую форму заболевания, может изменить ситуацию к лучшему. Так, люди будут реже самостоятельно назначать себе прием антибиотиков, передает ТАСС.

Ранее Ризванов сообщил, что вакцинация от COVID-19 снизила риск тяжелого течения заболевания, которое можно сравнить с опасностью перенести грипп в тяжелой форме. По словам эксперта, «омикрон» перешел в формат простудных заболеваний, но это затрагивает только тех, кто сделал прививку, в том числе прошел ревакцинацию.



Диана Жиленкова