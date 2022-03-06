Эксперт из КФУ: «омикрон» перешел в формат простудных заболеваний

Вакцинация от COVID-19 снизила вероятность тяжелого течения заболевания, которое можно сравнить с опасностью перенести грипп в тяжелой форме. Об этом сообщил директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберт Ризванов.

По его словам, штамм коронавируса «омикрон» перешел в формат простудных заболеваний, однако это затрагивает только тех, кто сделал прививку, в том числе прошел повторную процедуру. Эксперт уточнил, что для непривитых риски по-прежнему остаются довольно высокими.

Фото: Максим Платонов

Ризванов добавил, что распространение на территории РФ сразу двух вариантов инфекции увеличивает риск повторного заражения, поскольку иммунитет к дельта-штамму COVID-19 является менее эффективным против «омикрона», и наоборот, передает ТАСС.

Ранее руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина рассказала, что наиболее частыми симптомами заражения подвидом штамма «омикрон» ВА.2. являются усталость и головокружение. Кроме того, при заболевании часто встречается кашель, чихание, боль в горле и потеря обоняния.



Диана Жиленкова