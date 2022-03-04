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В Татарстане за последние сутки выявили 1 685 новых случаев коронавируса

10:05, 04.03.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за последние сутки выявили 1 685 новых случаев коронавируса
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 1 685 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в республике выявили 123 009 заболевших коронавирусом, сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Заместитель министра здравоохранения Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сообщил, что за сутки в республике выздоровели 4 397 пациентов.

Фото: Максим Платонов (архив)

Все новости и актуальные материалы о пандемии коронавируса читайте в специальном сюжете «Реального времени» о COVID-19.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

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