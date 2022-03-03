Телеканал «Дождь»* приостанавливает работу
Телеканал «Дождь»* временно приостанавливает работу. Об этом объявила генеральный директор канала Наталья Синдеева в эфире после последнего выпуска новостей в сезоне.
По ее словам, сегодня был собран весь коллектив, в результате приняли тяжелое решение. Синдеева обратила внимание, что телеканал ограничивает деятельность лишь временно, передает «Интерфакс».
Во вторник по требованию Генпрокуратуры РФ Роскомнадзор заблокировал сайт телеканала.
* Внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым