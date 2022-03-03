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Телеканал «Дождь»* приостанавливает работу

17:58, 03.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Телеканал «Дождь»* приостанавливает работу
Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Телеканал «Дождь»* временно приостанавливает работу. Об этом объявила генеральный директор канала Наталья Синдеева в эфире после последнего выпуска новостей в сезоне.

По ее словам, сегодня был собран весь коллектив, в результате приняли тяжелое решение. Синдеева обратила внимание, что телеканал ограничивает деятельность лишь временно, передает «Интерфакс».

Во вторник по требованию Генпрокуратуры РФ Роскомнадзор заблокировал сайт телеканала.

* Внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента

Диана Жиленкова
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