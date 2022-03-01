Володин одобрил идею проекта об уголовном наказании за фейки о вооруженных силах России

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин одобрил предложение думского комитета по безопасности и противодействию коррупции разработать законопроект об уголовной ответственности за фейки, связанные с действиями Вооруженных сил России. Об этом заявил глава комитета Василий Пискарев.

Ранее он сообщил, что комитет фиксируют вал фейковых сообщении о ходе военной операции на Украине. Депутаты уже приступили к разработке законопроекта, пишет «РИА Новости».

Фото: duma.gov.ru

Уголовная ответственность за дезинформацию о действиях Вооруженных сил России во время военной спецоперации на Украине сможет достигать 15 лет лишения свободы, передает ТАСС.

На прошлой неделе Роскомнадзор направил уведомления о необходимости ограничения доступа к недостоверной информации в адрес ряда российских информационных ресурсов, среди них: «Эхо Москвы», «ИноСМИ», «Медиазона»*, «New Times», «Дождь»*, «Свободная Пресса», «Крым.Реалии»*, «Новая Газета», «Журналист», «Лениздат». Генпрокуратура России напоминала, что распространение недостоверной общественно значимой информации влечет за собой ответственность, предусмотренную ст. 13.15 КоАП в виде административного штрафа.



Член Общественной палаты России, кандидат политических наук Александр Малькевич отмечал, что количество фейков зашкаливает после признания Россией независимости ДНР и ЛНР. Все подробности — в материале «Реального времени».

*Иностранные СМИ, выполняющие функции иностранного агента.



Татьяна Леухина