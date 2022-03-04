Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект о наказании до 15 лет лишения свободы за фейки о ВС РФ

Госдума сегодня приняла во втором и третьем чтении законопроект о наказании за распространение фейков о действиях Вооруженных сил России, сообщает ТАСС.

На этой неделе в Госдуму внесли поправки о наказании за распространение фейков о действиях Вооруженных сил России. Согласно новым поправкам, за распространение ложной информации о действиях ВС РФ грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото: duma.gov.ru

Предложение разработать законопроект об уголовной ответственности за фейки, связанные с действиями Вооруженных сил России, ранее поддержал председатель Госдумы России Вячеслав Володин. Тогда же депутаты приступили к разработке законопроекта. Ранее Володин сообщал, что в комитете фиксируют вал фейковых сообщений о ходе военной операции на Украине.



Спикер Госдумы заявлял, что те, кто распространяет информацию, должны отвечать за ее достоверность. За передачу фейков и ложных данных депутаты предлагают ввести административную и уголовную ответственность. Размеры штрафов могут достигать 5 млн рублей.

Маргарита Головатенко