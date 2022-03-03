Минниханов о Камиле Валиевой: «Она номер 1, лучшая в мире»

Президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал участие уроженки Казани, 15-летней фигуристки Камилы Валиевой, в зимних Олимпийских играх в Пекине. В женском одиночном катании спортсменка стала четвертой.

— Мы все смотрели, мы все за нее болели, она номер один, лучшая в мире, — заявил он.

Минниханов также обратил внимание на информационные атаки, с которыми пришлось столкнуться юной спортсменке из-за информации о положительной допинг-пробе.



— Спорт должен быть вне политики, он должен быть благородным. Но все, что сделали по отношению к этой девушке, получается нечестным. Мы считаем, что она самая лучшая, как бы там кто не говорил, и я уверен, что она еще покажет, проявит себя, — заявил президент Татарстана.

Напомним, на Олимпиаде в Пекине по итогам короткой программы Камила Валиева с 82,16 балла стала лучшей в женском одиночном катании. Однако произвольную программу она исполнила с ошибками. В итоге спортсменка стала лишь четвертой.



Фото: скриншот (архив)

Однако Валиева вместе с другими российскими фигуристами — Марком Кондратюком, Анастасией Мишиной, Александром Галлямовым, Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым — взяла свое первое олимпийское золото в командном турнире Олимпиады. Но после этого вскрылась история с положительной допинг-пробой 15-летней спортсменки.

После этого Международный олимпийский комитет отказался проводить церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Играх в Пекине. Более того, там предупреждали, что если Камила Валиева войдет в тройку призеров, то церемонию награждения фигуристок в личном турнире тоже отменят.



Татьяна Демина