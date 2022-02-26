Абрамович передал управление ФК «Челси» попечителям одноименного благотворительного фонда

Российский бизнесмен Роман Абрамович передал управление английским футбольным клубом «Челси» попечителям одноименного блаотворительного фонда. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу клуба.

По словам Абрамовича, за все время владения «Челси» он всегда принимал решения исходя из интересов клуба. Поэтому он передает управление «Челси» попечителям благотворительного фонда команды. По мнению бизнесмена, те находятся в лучшем положении для заботы об интересах ФК и его участников.

«Челси» Абрамович купил в 2003 году примерно за 140 млн фунтов стерлингов. В 2012 году ФК впервые за свою историю выиграл Лигу Чемпионов. В 2021 году это произошло снова, и «Челси» снова стал лучшим клубом в Европе. При Абрамовиче он пять раз выигрывал чемпионат Англии, пять раз — Кубок Англии, дважды — Лигу Европы.

В январе в США представили новый проект санкций против России — «Акт о привлечении к ответственности Путина». Он предусматривал введение санкций против российских чиновников и бизнесменов. В списке был Абрамович.

Дарья Акимова