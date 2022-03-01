Россия прорабатывает организацию гуманитарных рейсов из стран, где находится больше всего россиян

Фото: Максим Платонов

В настоящее время прорабатывается организация гуманитарных рейсов из стран, где остается наибольшее количество жителей России. Об этом сообщили в Росавиации.

Осуществление таких перелетов будет возможно при условии принятия положительных решений авиавластей стран Евросоюза. Кроме того, россиянам рекомендуют рассмотреть альтернативные маршруты возвращения домой, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Накануне Россия объявила о закрытии воздушного пространства для 27 государств, среди которых Германия, Испания, Италия, Франция и др. Также ограничиваются полеты авиакомпаний 36 стран. Среди них — Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция и другие государства.



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Диана Жиленкова