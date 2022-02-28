Россия закрывает воздушное пространство для 27 стран

Фото: Максим Платонов

Россия закрывает воздушное пространство для 27 государств, среди которых Германия, Испания, Италия, Франция и др. Об этом сообщили в Росавиации, передает ТАСС.

Кроме того, РФ ограничивает полеты авиакомпаний 36 стран. Среди них — Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония.

Фото: Максим Платонов

Также ограничения устанавливаются в отношении государств, не входящих в Евросоюз. Это Албания, Ангилья, Британия, Британские Виргинские острова, Гибралтар, Джерси, Канада, Норвегия, передает «РИА Новости».



Сегодня Евросоюз закрыл небо для самолетов России. Так, запрещается приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС тем воздушным суднам, которые так или иначе контролируются российскими физическим или юридическим лицом, организацией или органом.

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Диана Жиленкова