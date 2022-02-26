Евросоюз опубликовал документ о вводе санкций против Путина и Лаврова

Евросоюз ввел санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом говорится в документе, который опубликован в официальном журнале ЕС.

Кроме того, ЕС включил в черный список премьер-министра РФ Михаила Мишустина, заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева и министра внутренних дел РФ Сергея Колокольцева, передает ТАСС.



Фото: kremlin.ru (на фото — Медведев)

Тем временем Канада вводит санкции против Путина, Лаврова, а также начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. Против Путина и Лаврова также намерены ввести санкции США. В отношении них ввела санкции и Великобритания.



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Диана Жиленкова