Европарламент принял резолюцию, призывающую к жестким санкциям против России

Депутаты Европарламента приняли резолюцию, призывающую к жестким санкциям против России и осуждающую ситуацию на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Среди мер, в котором призывают в документе, ограничение импорта в Евросоюз нефти и газа из России, запрет новых инвестиций ЕС в РФ и исключение России из международной платежной системы SWIFT.

Также депутаты считают, что Россия должна компенсировать ущерб, который был нанесен инфраструктуре Украины в ходе операции. Кроме того, они осудили участие Белоруссии в ней. И призвали ЕС сократить число российских дипломатических и консульских представительств в странах сообщества.

Фото: wikipedia.org

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Дарья Акимова