Песков: решение не пересматривать ставки по уже выданной ипотеке распространяется на льготные кредиты

Решение не пересматривать ставки по уже выданной ипотеке включает в себя в том числе льготные кредиты, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



По его словам, экономика России сейчас испытывает серьезный удар, но в то же время у нее «запас прочности есть». Песков считает, что экономика РФ сможет «устоять на ногах», сообщает «РИА Новости».

На фоне повышения ключевой ставки Центробанка до 20% правительство намерено утвердить антикризисный план, который бы не допустил обвала рынка жилья в России. Он включает в себя поддержку жилищного строительства, сокращение инвестиционно-строительного цикла, вопросы ценообразования, поставок стройматериалов. Новые меры поддержки власти РФ разрабатывают при взаимодействии с азиатскими рынками.

В понедельник совет директоров Банка России решил повысить ключевую ставку c 28 февраля 2022 года с 9,5% до 20% годовых. Регулятор объяснил этот шаг тем, что «внешние условия для российской экономики кардинально изменились». Речь идет о санкциях, которые западные страны вводят против России, ее компаний и граждан на фоне специальной военной операции на Украине.

Маргарита Головатенко