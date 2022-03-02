Сегодня Центробанк не возобновит торги на фондовом рынке Мосбиржи

Сегодня Центробанк не возобновит торги на Московской бирже в секции фондового рынка. Под исключение попадает режим «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях.

Кроме того, торги не возобновятся в секции срочного рынка, кроме инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), в товарной секции (драгоценные металлы) и др. Решение о торгах на завтрашний день примут до 9.00 мск 3 марта, передает ТАСС.

Тем временем в ходе валютных торгов на рынке Forex курс доллара достиг исторического максимума и составил 117,04 рубля. Рост составил 11,17%. А курс евро превысил 129 рублей.

Накануне стоимость газа на закрытии суточных торгов на бирже составила порядка $1 480 за тысячу кубометров. А на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2022 года составила более $111 за баррель.

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Диана Жиленкова