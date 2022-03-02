В Казани на нескольких улицах провели чистку ливневой канализации

В Казани продолжаются противопаводковые мероприятия. Коммунальщики провели необходимые работы и открыли дождеприемные колодцы на улицах Тэцевской, Фучика, Чуйкова и Адоратского.

Казанцы могут обратиться в Комитет внешнего благоустройства исполкома города по вопросам неисправности ливневок по телефонам: +7 (843) 294-83-55, +7 (843) 294-83-56, +7 (843) 294-83-83 с 8:00 до 17:00.

Фото: kzn.ru (архив)

Помимо чистки ливневой канализации, коммунальные службы вывозят снег. Только за минувшие сутки в Казани вывезли 10,8 тысяч тонн снега, сообщается на сайте мэрии города.



Вчера в исполкоме столицы Татарстана назвали районы и улицы, которые уже находятся в опасной зоне затопления и рассказали о мерах, которые будут предпринимать. Все подробности — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина