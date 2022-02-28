Казань под угрозой затопления: талые и канализационные воды хлынут после аномально снежной зимы

Казань начала готовиться к паводкам: снега на улицах необычно много, вывезти его надо до начала потепления. В мэрии назвали районы и улицы, которые уже находятся в опасной зоне. Причем есть они во всех районах столицы Татарстана. Заодно стартовал ремонт Третьего транспортного коллектора. Подробнее — в материале «Реального времени».



Новый глава Комитета по транспорту займется глобальной реформой системы

В самом начале совещания мэр Ильсур Метшин объявил о новом назначении — главой департамента транспорта стал Амир Сафин, который, по словам градоначальника, четыре года работал в Минстрое РТ, восемь лет был замгендиректора МУП «Метроэлектротранс», где курировал как экономические вопросы, так и непосредственно строительство метро. Как заявил Ильсур Метшин, новый глава напрямую займется глобальными изменениями казанской транспортной системы. Прямо сейчас мэрия столицы РТ работает с профильными российскими институтами и считает пассажиропоток. Новые изменения необходимы, считает он, так как город за последние годы сильно изменился, прирастая целыми микрорайонами вроде «Салават купере» или ЖК «Весна», а сейчас активно застраивается в Пестречинском направлении.

— Динамика [транспортного пассажиропотока] за 12 лет изменилась. Как в качественных, так и количественных показателях, — заявил мэр.

Главой департамента транспорта стал Амир Сафин. Фото kzn.ru

К подтоплению могут привести изношенные трубы УК и собственники

Вторым главным блоком «делового понедельника» в мэрии Казани стал в очередной раз «снежный» вопрос, но посвященный уже опасности таяния снегов и подтопления многих казанских домов. Притом что в этом году установилась температура на 6 градусов выше нормы. А зимой выпало на 30% больше осадков, чем в прошлую. Для предотвращения паводков необходимо оставить ко времени таяния снегов как можно меньше снега на казанских улицах, отметил мэр Казани Ильсур Метшин. А его немало.



Только в Ново-Савиновском района с начала года было вывезено более 208 тысяч тонн снега, а сейчас там планируют вывозить снег из поселков силами подрядных организаций. До 10 марта будет определен подрядчик и для работ по предотвращению затопления района, где в опасной зоне находится 51 дом. На случай ЧС уже развернуты пункты временного размещения. Отвод воды обеспечивается по открытым водоотводным каналам.

Но есть проблемы: ввиду сложного рельефа отвод воды в отдельных районах можно провести лишь по частным участкам, собственники которых, заявили в мэрии, этому препятствуют. Кроме того, часть труб под дорогами изношены — 180 метров требуют замены уже сейчас. В Вахитовском и Приволжском районах в зоне подтопления, в свою очередь, могут оказаться 600 домов, в том числе в Борисково, Ометьево, Салмачах, Старых Горках.

В Московском и Кировском районах вывезли уже более 150 тысяч тонн снега. Там проблемы со снегом на внутридворовых дорогах третьей категории — их чистить обязаны УК, а не мэрия. Здесь в зоне подтопления могут оказаться восемь участков, в том числе улица Старо-Аракчинская, Ягодная слобода, часть домов на улице Залесной, Красные Горки.

По словам гендиректора МУП Андрея Егорова, чтобы приступить к ремонту, в прошлом году пришлось устранить 25 провалов. Фото kzn.ru

Работы по капремонту Третьего транспортного коллектора на 1,6 млрд начались

Отдельно чиновники на совещании остановились на планах «Водоканала» по капремонту Третьего северного коллектора, стоимость которого составит 1,6 млрд рублей. По словам гендиректора МУП Андрея Егорова, чтобы приступить к ремонту, в прошлом году пришлось устранить 25 провалов. А в феврале этого года уже начали сами работы по реконструкции двух километров из восьми, где ремонт необходим (он будет проводиться за счет инвестиций предприятий).

Всего работы разделены на три этапа: от первого этапа по улице Чистопольской от улицы Меридианной на 680 метров, где работы начнутся в феврале, а завершатся в августе, до третьего этапа на участке от улицы Четаева до улицы Чистопольской на 500 метров, работы здесь начнутся в августе 2022 года.



Сергей Афанасьев