Международная федерация волейбола отстранила команды России и Белоруссии от участия в соревнованиях

Фото: Ринат Назметдинов

Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила российские и белорусские сборные, клубы, а также официальные лица от участия в международных мероприятиях. Запрет распространяется на все соревнования, проводимые под эгидой FIVB, в том числе пляжный и снежный волейбол.

Также в организации выразили обеспокоенность событиями вокруг Украины. В FIVB выразили надежду на скорейший приход к мирному решению, передает «РИА Новости».

Фото: Ринат Назметдинов

Также сегодня FIVB объявила о переносе чемпионата мира 2022 года из России. Соревнования должны были пройти летом в Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове и Красноярске.

Накануне Совет баскетбольной Евролиги приостановил участие команд РФ в турнире на неопределенный срок. Там выступают три клуба: казанский УНИКС, московский ЦСКА и петербургский «Зенит». А Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях.



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Диана Жиленкова