Евролига приостановила участие российских клубов, в том числе и казанского УНИКСа, на неопределенный срок

Совет баскетбольной Евролиги приостановил участие российских команд в турнире на неопределенный срок. Там выступают три клуба: казанский УНИКС, московский ЦСКА, петербургский «Зенит».

При неблагоприятном развитии ситуации на Украине все матчи регулярного чемпионата с участием российских команд аннулируют для корректировки турнирной таблицы, говорится в заявлении Евролиги.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе Евролига объявила о переносе на неопределенный срок нескольких баскетбольных матчей, в том числе казанского УНИКСа. Это произошло после начала военной операции в Донбассе.



Казанский УНИКС покинул американский баскетболист Джаррелл Брэнтли. СМИ сообщили о планах покинуть столицу Татарстана итальянского игрока Марко Списсу.



Татьяна Леухина