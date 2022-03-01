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Кадыров рассказал о потерях среди военных из Чечни на Украине

11:52, 01.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
Кадыров рассказал о потерях среди военных из Чечни на Украине
Фото: kremlin.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о первых потерях среди чеченских уроженцев в ходе операции на Украине. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, двое погибли, а шесть человек получили ранения разной степени тяжести. Он добавил, что эти люди сделали выбор и отдали жизнь за безопасность двух стран.

Фото: wikimedia.org

25 февраля Кадыров объявил, что около 70 тысяч силовиков Чечни выразили готовность добровольно направиться на Украину. К тому дню в Грозном собрались примерно 12 тысяч силовиков. Кадыров провел с ними встречу. 27 февраля он призвал начать крупномасштабную операцию по всем направлениям Украины.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все последние новости о происходящем на Украине — в сюжете интернет-газеты.

Дарья Акимова
Общество

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 01 мар
    Офигеть, 70000 силовиков, это более 15% от всего мужского трудоспособного населения ЧР, чем они занимаются, за что им платят, откуда деньги, Зин (или Дим)?
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