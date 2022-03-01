Кадыров рассказал о потерях среди военных из Чечни на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о первых потерях среди чеченских уроженцев в ходе операции на Украине. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, двое погибли, а шесть человек получили ранения разной степени тяжести. Он добавил, что эти люди сделали выбор и отдали жизнь за безопасность двух стран.

Фото: wikimedia.org

25 февраля Кадыров объявил, что около 70 тысяч силовиков Чечни выразили готовность добровольно направиться на Украину. К тому дню в Грозном собрались примерно 12 тысяч силовиков. Кадыров провел с ними встречу. 27 февраля он призвал начать крупномасштабную операцию по всем направлениям Украины.



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Дарья Акимова