Кадыров призвал начать крупномасштабную операцию на всей территории Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал начать крупномасштабную операцию по всем направлениям Украины. По его словам, пришло время принимать конкретное решение.

Я сам лично не раз разрабатывал тактику и стратегию против террористов, участвовал в боях. В моем понимании выбранная тактика на Украине слишком медлительная. Она длится долго и, на мой взгляд, не эффективна», — приводит слова Кадырова «РИА Новости».



Фото: wikimedia.org

Тем временем Украина согласовала проведение переговоров в Гомельской области, российская делегация едет на место. По слова главы делегации Владимира Мединского, РФ готова проводить переговоры с Украиной с целью достижения мира в любое время.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все последние новости о происходящем на Украине — в сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова