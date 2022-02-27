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Кадыров призвал начать крупномасштабную операцию на всей территории Украины

15:48, 27.02.2022 Сюжет:  Военная операция в Донбассе: только проверенная информация 1
Кадыров призвал начать крупномасштабную операцию на всей территории Украины
Фото: kremlin.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал начать крупномасштабную операцию по всем направлениям Украины. По его словам, пришло время принимать конкретное решение.

Я сам лично не раз разрабатывал тактику и стратегию против террористов, участвовал в боях. В моем понимании выбранная тактика на Украине слишком медлительная. Она длится долго и, на мой взгляд, не эффективна», — приводит слова Кадырова «РИА Новости».

Фото: wikimedia.org

Тем временем Украина согласовала проведение переговоров в Гомельской области, российская делегация едет на место. По слова главы делегации Владимира Мединского, РФ готова проводить переговоры с Украиной с целью достижения мира в любое время.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все последние новости о происходящем на Украине — в сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
Общество

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:00
    Бред пишите, Гомельской область это Белоруссия и вражеская территория, с которой зашли российские войска и идут постоянные ракетные обстрелы Украины, какой здравомыслящий политик поедет на территорию врага что-то оговаривать, тогда уж пусть в Киев едут!
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