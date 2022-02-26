Федерация волейбола не планирует переносить чемпионат мира из России — соревнования запланированы и в Казани
Международная федерация волейбола (FIVB) не планирует переносить чемпионат мира 2022 года из России. Соревнования должны состояться летом в Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове и Красноярске.
Федерация работает в тесном сотрудничестве с Всероссийской федерацией волейбола и оргкомитетом ЧМ-2022 в рамках подготовки к различным мероприятиям, которые должны пройти в России, говорится в заявлении.
Из-за проведении спецоперации РФ в Донбассе FINA отменила этап Мировой серии по синхронному плаванию и прыжкам в воду в Казани, под вопросом оказалось проведение еще нескольких соревновании в Татарстане. Все подробности — в материале «Реального времени».
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