Федерация волейбола не планирует переносить чемпионат мира из России — соревнования запланированы и в Казани

Международная федерация волейбола (FIVB) не планирует переносить чемпионат мира 2022 года из России. Соревнования должны состояться летом в Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове и Красноярске.

Федерация работает в тесном сотрудничестве с Всероссийской федерацией волейбола и оргкомитетом ЧМ-2022 в рамках подготовки к различным мероприятиям, которые должны пройти в России, говорится в заявлении.

Фото: Максим Платонов (архив)

Из-за проведении спецоперации РФ в Донбассе FINA отменила этап Мировой серии по синхронному плаванию и прыжкам в воду в Казани, под вопросом оказалось проведение еще нескольких соревновании в Татарстане. Все подробности — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина