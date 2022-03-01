В работе Instagram, Facebook и TikTok в России наблюдаются сбои

В работе Instagram, Facebook и TikTok в России наблюдаются сбои, это подтверждают данные сервиса Downdetector.

83% пользователей сообщают о сбоях в работе с приложением Instagram, 10% сообщают о некорректной работе профилей пользователей, у 7% наблюдаются сбои с веб-сайтом.

У большинства пользователей Facebook возникли проблемы с работой веб-сайта, большинство пользователей TikTok пожаловались на работу приложения.

В работе этих приложений сбои наблюдаются в течение последних нескольких дней. Российские пользователи жалуются на некорректную работу чатов и отображение историй, были жалобы на смену языка интерфейса с русского на английский.

Фото: скриншот / downdetector.ru

В понедельник сбои наблюдались в работе российских сайтов СМИ: «РИА Новости», ТАСС, «Коммерсант», РБК, «Известия». Некоторые из СМИ опубликовали заявления о хакерских атаках.

В последнее время участились сбои сайтов российских ведомств и СМИ, в частности, связано это было и с DDoS-атаками. DDoS-атаке подвергся сайт «Реального времени». Технический департамент интернет-газеты зафиксировал ее с IP-адреса из Нидерландов. Недавно DDoS-атака была сделана на сайт «Роскосмоса».

Массированной DDoS-атаке подвергся на прошлой неделе и сайт российского информационного агентства «РИА Новости». Сбои наблюдались на сайтах Кремля и Кабмина России. Кибератаке подвергся и сайт RT.

Вчера сайт Банка России был недоступен, при попытке подключения страница долго загружается, после чего пользователь видит ошибку.

Отметим, что в прошлую пятницу хакеры из группировки Anonymous «объявили кибервойну» России.

«Реальное время» продолжает следить за военной спецоперацией России в Донбассе, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Маргарита Головатенко