Сайт Банка России недоступен

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Сайт Банка России недоступен, при попытке подключения страница долго загружается, после чего пользователь видит ошибку.

Сегодня ЦБ объявил о повышении ставки до 20% в связи с кардинальным изменением внешних условий для российской экономики.

В ЦБ РФ сообщили, что повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых для компенсации возросших девальвационных и инфляционных рисков. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения. Дальнейшие решения по ключевой ставке Банк России будет принимать исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков.

Минфин заявил, что с сегодняшнего дня обязывает экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.

Фото: cbr.ru

Накануне Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. При этом ЕС можно разрешать транзакции с российским регулятором, если это «строго необходимо для финансовой стабильности союза или соответствующей страны».

В последнее время участились сбои сайтов российских ведомств и СМИ, в частности, связано это было и с DDoS-атаками. Вчера DDoS-атаке подвергся сайт «Реального времени». Технический департамент интернет-газеты зафиксировал ее с IP-адреса из Нидерландов. Недавно DDoS-атака была сделана на сайт «Роскосмоса».

Массированной DDoS-атаке подвергся на этой неделе и сайт российского информационного агентства «РИА Новости». Сбои наблюдались на сайтах Кремля и кабмина России. Отметим, что международная хакерская группировка Anonymous объявила «кибервойну» российскому правительству из-за спецоперации на Украине. Кибератаке подвергся и сайт RT.

«Реальное время» продолжает следить за военной спецоперацией России в Донбассе, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Маргарита Головатенко