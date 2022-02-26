В Елабужском районе Татарстана временно приостановят работу ледовой переправы через Каму

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Сегодня, 26 февраля, в Елабужском районе Татарстана временно приостановят работу ледовой переправы через реку Каму по маршруту «село Покровское — поселок Красный Ключ Нижнекамского района». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Проезд по ней закроют с 17.00. Когда ее работу возобновят, неизвестно.

Фото: mchs.tatarstan.ru (архив)

Вчера в республике восстановили работу ледовой переправы через реку Каму в Елабужском районе Татарстана. Ее закрывали на два дня.



Татьяна Леухина