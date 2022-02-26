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В Елабужском районе Татарстана временно приостановят работу ледовой переправы через Каму

14:29, 26.02.2022
В Елабужском районе Татарстана временно приостановят работу ледовой переправы через Каму
Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Сегодня, 26 февраля, в Елабужском районе Татарстана временно приостановят работу ледовой переправы через реку Каму по маршруту «село Покровское — поселок Красный Ключ Нижнекамского района». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Проезд по ней закроют с 17.00. Когда ее работу возобновят, неизвестно.

Фото: mchs.tatarstan.ru (архив)

Вчера в республике восстановили работу ледовой переправы через реку Каму в Елабужском районе Татарстана. Ее закрывали на два дня.

Татьяна Леухина
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