В Елабужском районе Татарстана временно приостановят работу ледовой переправы через Каму
Сегодня, 26 февраля, в Елабужском районе Татарстана временно приостановят работу ледовой переправы через реку Каму по маршруту «село Покровское — поселок Красный Ключ Нижнекамского района». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
Проезд по ней закроют с 17.00. Когда ее работу возобновят, неизвестно.
Вчера в республике восстановили работу ледовой переправы через реку Каму в Елабужском районе Татарстана. Ее закрывали на два дня.
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