В Татарстане ввели в эксплуатацию еще одну ледовую переправу

Фото: МЧС по РТ (архив)

В Татарстане 6 января ввели в эксплуатацию ледовую переправу через реку Каму по маршруту: село Покровское Елабужского района — поселок Красный Ключ Нижнекамского района, сообщает МЧС по РТ.



Протяженность переправы составила 640 м, ширина проезжей части — 20 м, а расстояние между полосами — 150 м. По переправе разрешено движение транспорта массой до 3,5 тонны.

Расстояние от села Покровского до поселка Красный Ключ с вводом ледовой переправы сокращается на 90 км.

Днем ранее ввели в эксплуатацию ледовую переправу Аракчино — Верхний Услон в Кировском районе Казани. С вводом ледовой переправы расстояние от Аракчино до Верхнего Услона сокращается на 60 км.

Маргарита Головатенко