Казанский «Ак Барс» представил новый логотип

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» официально представил новый логотип. Он выполнен в традиционных для клуба цветах — зеленом, белом и красном. Также добавлен серый оттенок, соответствующий природному окрасу снежных барсов.

— Дополнительно мы вводим альтернативное лого в форме лапы с отсылкой к короне дракона Зиланта, новый фирстиль и шрифты с русским, татарским и английским алфавитом, — сообщает телеграм-канал хоккейного клуба.

Отмечается, что «Ак Барс» перейдет на обновленный образ в сезоне 22/23. В нынешнем визуальном стиле казанцы доиграют плей-офф этого сезона.

Недавно казанский клуб дважды обыграл нижнекамский «Нефтехимик». Первая игра завершилась со счетом 1:0, вторая — 4:2. А завтра «Ак Барс» сыграет с омским «Авангардом».

Диана Жиленкова