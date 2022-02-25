«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик»

Казанский «Ак Барс» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в контрольном матче. Игра прошла в столице Татарстана и завершилась со счетом 4:2.

В составе казанской команды шайбы забросили Даниил Тарасов, Данис Зарипов, Артем Лукоянов, Никита Дыняк. В нижнекамской команде отличились Павел Порядин и Вячеслав Лещенко.

В следующий раз «Ак Барс» сыграет с омским «Авангардом». Матч пройдет 2 марта в Казани. А «Нефтехимик» 3 марта сыграет с челябинским «Трактором».

Вчера «Ак Барс» также обыграл «Нефтехимик» со счетом 1:0. В составе казанской команды шайбу забросил Даниил Тарасов.



Диана Жиленкова