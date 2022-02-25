Жаворонков: здравоохранение Татарстана готово к приему беженцев из ДНР и ЛНР

Татарстан с точки зрения здравоохранения готов принять беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, сообщил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.



По его словам, вопросы медицинского обслуживания детально проработаны и больших проблем возникнуть не должно. Жаворонков добавил, что законодательство позволяет оказывать помощь населению вне зависимости от гражданства и наличия полиса. Алгоритм оказания плановой помощи четко проработан в части оформления необходимых бумаг.

Жаворонков упомянул вопрос вакцинации беженцев от коронавируса: «Понятно, что вакцинация на сегодняшний день не является экстренным вмешательством. Здесь можно подождать один-два дня, мы здесь не видим никаких проблем».

Фото: realnoevremya.ru

На сегодняшней день через границу из Донбасса в Россию перешли более 120 тысяч человек. Пункты временного размещения развернули в 15 регионах.

В Казань 23 февраля должен был приехать поезд с беженцами из Донбасса, однако его прибытие отложили. Вчера руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова объясняла, что «формированием эшелонов занимается непосредственно та страна, откуда будут отправляться люди, которые нуждаются в помощи». Республика должна была принять около тысячи вынужденных переселенцев из Донбасса вчера. Большая часть из них — женщины и дети. Их решили разместить в санаториях «Ливадия», «Жемчужина», «Васильевский», «Санта», гостинице «Кварт», «КАМАЗ-жилбыт».

Вчера глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что эвакуация из ДНР приостанавливается.

Маргарита Головатенко