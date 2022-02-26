В Казани собирают гуманитарную помощь для переселенцев из Донбасса — видео

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В Казани продолжает функционировать штаб сбора гуманитарной помощи для переселенцев из Донбасса. Звонки принимаются с 8:00 до 20:00, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Как рассказал руководитель казанского отделения «Молодой гвардии» РТ Руслан Шигабуддинов, в первую очередь горожане интересуются, какую именно помощь можно оказать. Неравнодушные казанцы приносят продукты питания, детские вещи, игрушки и др.

В республике уже 15 компаний предоставили бытовую химию, холодильные и морозильные камеры, оборудование и продукты питания. Чтобы оказать поддержку переселенцам из Донбасса, необходимо обратиться в штаб сбора гуманитарной помощи: 8(910)645-98-72.

Вчера замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков сообщил, что Татарстан с точки зрения здравоохранения готов принять беженцев из ДНР и ЛНР. По его словам, вопросы медицинского обслуживания детально проработаны и больших проблем возникнуть не должно.

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Диана Жиленкова