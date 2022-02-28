Рамиль Муллин рассказал, как в Нижнекамске организуют помощь беженцам из ДНР и ЛНР

В Нижнекамском районе пока точно не определили площадки для возможного размещения беженцев из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Однако власти города предложили несколько площадок, которые задействуют в случае необходимости, рассказал на «деловом понедельнике» руководитель исполкома НМР Рамиль Муллин.



— Нам важно встретить этих людей, оказать необходимую помощь, так как среди беженцев очень много несовершеннолетних. Задача — обеспечить продовольствием, питанием и средствами личной гигиены, — приводит его слова «НТР-24».

В Нижнекамске для эвакуированных запустили сбор гуманитарной помощи, его организовала Чистопольская епархия. Жители при желании могут поддержать беженцев финансами или передать вещи. Муллин упомянул, что информация о том, в какой форме жители могут помочь, будет предложена.

Сейчас в Татарстане подготовили шесть мест для размещения беженцев — они расположены в Казани, Набережных Челнах и Зеленодольском районе.

Фото: govvrn.ru

В республике уже 15 компаний предоставили бытовую химию, холодильные и морозильные камеры, оборудование и продукты питания. Чтобы оказать поддержку переселенцам из Донбасса, необходимо обратиться в штаб сбора гуманитарной помощи: 8 (910) 645-98-72.

В конце прошлой недели замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков сообщил, что Татарстан с точки зрения здравоохранения готов принять беженцев из ДНР и ЛНР. По его словам, вопросы медицинского обслуживания детально проработаны и больших проблем возникнуть не должно.

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Маргарита Головатенко