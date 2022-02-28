В России за сутки выявили 106 920 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 106 920 новых случая коронавируса, выздоровели 116 742 человека, сообщает федеральный оперштаб.
Таким образом, общее число зараженных выросло до 16 398 036 человек, а выздоровевших — до 13 575 652 человек.
Зафиксировано 733 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 351 660 человек.
Вчера в России выявили 116 093 случая заболевания COVID-19 за сутки. Актуальные новости о коронавирусе в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».
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