Главное о коронавирусе на 28 февраля: ситуация может стабилизироваться в мае, белки COVID-19 отправят на МКС

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В Татарстане запретили массовые мероприятия

За сутки зарегистрировано 2 120 случаев заражения коронавирусом. Всего на 28 февраля общее количество инфицированных в РТ достигло 115 383 человек. Выздоровел за весь период 79 931 человек, в том числе 1 032 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 727 человек, за последние сутки — пятеро. Госпитализировали 115 человек.

С сегодняшнего дня в Татарстане устанавливается запрет на массовые мероприятия с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения коронавируса. Также Минздраву республики необходимо проводить тестирование на COVID-19 переселенцев, прибывших с территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).



Фото kzn.ru

Кожные симптомы «омикрона»

За последние сутки в России выявили 106 920 новых случаев коронавируса, выздоровели 116 742 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 16 398 036 человек, а выздоровевших — до 13 575 652 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 733 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 351 660 человек.



За последние сутки проведено 383 тысячи тестов на коронавирус. Всего проведено свыше 276,4 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.



Штамм коронавируса «омикрон» может вызывать различные кожные симптомы. Как рассказала замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, они наблюдаются в 5% случаев. Среди них сыпь, воспаление губ, а также «ковидные пальцы» — покраснение, отечность, появление пузырьков на пальцах рук и ног.

Иммунолог Николай Крючков рассказал, что ситуация с коронавирусом может стабилизироваться к маю 2022 года. Такой исход возможен в том случае, если к этому времени не появится новый штамм COVID-19. По словам эксперта, на прошлой неделе Россия полностью прошла пик волны, вызванной штаммом «омикрон». А вирусолог, профессор вирусологии Института им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что появление нового варианта инфекции маловероятно, так как у человечества уже сформировался достаточно высокий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу.

Фото: Максим Платонов

Глава Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что в регионе пройден пик заболеваемости COVID-19. Сейчас отмечается значительный спад. По словам Цыбульского, по итогам прошлой недели каждый день с амбулаторного и стационарного лечения выписывались от 1,5 до почти 3,5 тысячи пациентов. Также значительно снижается ежедневный прирост заболевших. В последние дни в Архангельской области суточное количество зараженных не достигало одной тысячи.

Кроме того, в Архангельской области планируют ослабить антиковидные ограничения. Например, в ближайшем будущем предполагается отмена QR-кодов в общественных местах. В скором времени этот вопрос рассмотрит оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

В Санкт-Петербурге в начале следующего месяца к плановой работе вернутся восемь стационаров, которые ранее были преобразованы для борьбы с коронавирусом. Всего для пациентов с другими заболеваниями освободятся 2 тысячи коек. В общей сложности в городе остаются свободными более 38% инфекционных коек. Также в Санкт-Петербурге отмечается снижение заболеваемости COVID-19. По итогам прошлой недели количество госпитализаций снизилось почти на 40% по сравнению с предыдущей.

Фото: Илья Репин

За неделю в Псковской области суточный прирост заболевших COVID-19 снизился на 12%. Самый высокий показатель с начала пандемии был зафиксирован на прошлой неделе — 1 042 новых случая заражения коронавирусом. За все время в регионе инфекцию подхватили более 95 тысяч местных жителей.

Снижение уровня заболеваемости COVID-19 наблюдается и в Алтайском крае. Здесь на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией остаются более 2,7 тысячи заболевших. Развернуто 3,5 тысячи коек, подключение к кислороду имеют 3 тысячи, а с ИВЛ — 373. В резерве остаются 597 коек. Максимальный прирост зараженных коронавирусом был зафиксирован в середине месяца.

В Забайкальском крае заболеваемость коронавирусом за последнюю неделю снизилась на 14%. Наиболее значимое снижение показателей отмечается среди граждан 30—49 лет и 18—29 лет. Изменения не зарегистрированы в возрастной группе 65 лет и старше. Также на прошлой неделе на дистанционный формат обучения перевели 29 школ и 109 отдельных классов в 37 школах.

Фото: Максим Платонов

Тем временем во Владивостоке отменили дистанционное обучение для 30 тысяч школьников. Среди них — ученики пятых-восьмых классов, проходившие обучение в дистанционном формате с 7 февраля. С сегодняшнего дня они начинают посещать занятия в очном формате. Также в городских школах не остается классов, закрытых на карантин по коронавирусу и ОРВИ. Отмечается, что на дистанционный формат обучения не переходили ученики выпускных классов.

Власти Ханты-Мансийского автономного округа разрешили проведение массовых мероприятий с количеством участников не более 50 человек. Также мероприятия должны быть официально организованы органами власти. Кроме того, в регионе по-прежнему подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей, а гражданам старше 60 лет с хроническими заболеваниями необходимо соблюдать самоизоляцию. Отается в силе и обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан.

В Новой Зеландии отменят самоизоляцию для привитых туристов

В мире коронавирусом на 10.30 (мск) заразились 435 283 687 человек, 5 948 739 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (78 939 203). На второй строчке — Индия (42 924 130), на третьей — Бразилия (28 776 794), на четвертой — Франция (22 862 157), на пятой — Великобритания (18 938 546).



Больше всего смертей зафиксировано в США (948 397). За ними следуют Бразилия (649 437), Индия (513 843), Россия (343 934, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (318 086).

Правительство Новой Зеландии планирует отменить все требования о самоизоляции для привитых от COVID-19 туристов в ночь на 3 марта. Как рассказал министр ответных мер по коронавирусу Крис Хипкинз, прибывшим необходимо иметь отрицательный результат теста на инфекцию, который сдан не ранее чем за 72 часа до вылета. Также нужно пройти тестирование сразу после прилета и на пятый или шестой день пребывания в стране.

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В рамках эксперимента по изучению белков коронавируса они впервые будут отправлены на Международную космическую станцию (МКС) на пилотируемом корабле «Союз МС-21». Старт запланирован на 18 марта. Как сообщил управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани, первый эксперимент, в рамках которого с помощью 3D-биопринтера будут выращены кристаллы белка коронавируса, будет длиться около восьми дней. Затем образцы вернут на Землю, там их будут изучать на протяжении 1—1,5 месяца.

Глава Минздрава Малайзии Хайри Джамалуддин призвал местных граждан не воспринимать коронавирус как обычный грипп из-за очередной вспышки, вызванной штаммом «омикрон». Также министр призвал внимательно отнестись к наиболее незащищенным социальным группам. Джамалуддин отметил важность ревакцинации, особенно среди пожилых граждан и людей с медицинскими показаниями.

Специалисты Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний выяснили, что коронавирус стал распространяться с рынка в Ухане, а не из китайской лаборатории. Всего вирусологи изучили более 150 случаев заболевания COVID-19 в Ухане. Кроме того, китайское приложение Weibo зарегистрировало 737 случаев заражения инфекцией недалеко от потенциального эпицентра пандемии.

Фото wikipedia.org

Исследователи из Университета Цинхуа, Пекинского университета и Китайской академии медицинских наук разработали устройство для определения частиц COVID-19 в воздухе. Техника была протестирована в Китае во время Олимпиады. Устройство впитывает аэрозольные частицы, затем анализирует полученные образцы. Благодаря высокой чувствительности патоген выявляется даже в условиях низкой вирусной нагрузки. Для этого устройству необходимо не более четырех часов.

По итогам прошлой недели в мире подтвердилось прядка 11,7 млн новых заражений COVID-19. Это в два раза меньше, чем в начале февраля. Заболеваемость снижается практически по всему миру, кроме ряда азиатских и европейских стран. На первом месте по приросту зараженных коронавирусом находится Германия. За неделю здесь зафиксировали больше миллиона заболевших. До минимума с конца прошлого года заболеваемость упала в Латинской Америке.

Диана Жиленкова