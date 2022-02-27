В России выявили 116 093 случая заболевания COVID-19 за сутки

За последние сутки в России выявили 116 093 случая заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 16 291 116 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 27 февраля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 137 596 человек, всего выздоровевших — 13 458 910 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 769 россиян, всего от инфекции скончались 350 927 человек.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко