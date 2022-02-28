Пушилин: всеобщая мобилизация в ДНР приостанавливается

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о приостановке всеобщей мобилизации в республике, об этом информирует «РИА Новости».

— Приостанавливается, потому что уже заполнено необходимое количество тех направлений, на которые и была нацелена мобилизационная кампания, — сказал Пушилин.

Также Пушилин рассказал, что попал под обстрел в селе Павлополе, расположенном к северо-востоку от Мариуполя. В результате происшествия глава ДНР не пострадал.



Несколько дней назад Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам гибели мирных жителей при обстреле украинскими силовиками в Донбассе. По словам представителей ведомства, речь идет о гибели учителей школы в Горловке и мирных жителей в Кировске.



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Маргарита Головатенко