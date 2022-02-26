Следком РФ возбудил дела по фактам гибели мирных жителей в Донбассе

Фото: Максим Платонов (архив)

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам гибели мирных жителей при обстреле украинскими силовиками в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам представителей СК, речь идет о гибели учителей школы в Горловке и мирных жителей в Кировске. По данным СМИ, погибли семь человек. Сотрудники Главного следственного управления СК России уже возбудили два уголовных дела по ст. 356 УК РФ.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК провести расследование по всем известным на данный момент фактам гибели мирных жителей в ДНР и ЛНР и собрать неопровержимые доказательства в отношении лиц, отдающих такие приказы.

24 февраля СК возбудил два уголовных дела после гибели одного человека и ранения семи мирных жителей Донбасса в ходе обстрелов со стороны Украины. Они заведены по ч. 1 ст. 356 УК РФ.

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Дарья Акимова