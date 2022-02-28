Глава ДНР попал под обстрел в селе Павлополе

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин попал под обстрел в селе Павлопое, расположенном к северо-востоку от Мариуполя. В результате происшествия глава ДНР не пострадал. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия-24».



— Дело житейское, все в порядке, — приводит слова Пушилина ТАСС.

Несколько дней назад Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам гибели мирных жителей при обстреле украинскими силовиками в Донбассе. По словам представителей ведомства, речь идет о гибели учителей школы в Горловке и мирных жителей в Кировске.



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Диана Жиленкова