Зеленский заявил, что поговорил с Лукашенко

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Президент Украины заявил, что поговорил с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает «РИА Новости».

Российская делегация сегодня прибыла в Белоруссию на переговоры с Украиной. Так, Россия выразила готовность начать переговоры в Гомеле.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое видеообращение, в котором заявил, что знает о предложении России начать разговор в Белоруссии. Однако он сообщил, что не намерен вести переговоры с РФ на белорусской территории и обвинил последнюю в боевых действиях на Украине. Президент Украины предложил для переговоров другие площадки, например, Варшаву, Будапешт, Стамбул и Баку. Он заявил, что могут подойти и другие города.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Киев сам выбрал Гомель местом переговоров с Россией.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко добавил, что в Гомеле «все сидят и ждут» украинскую делегацию и если они не приедут — «это их выбор». При этом Лукашенко выражал мнение, что Зеленский не принимает решений о переговорах с Россией в белорусском Гомеле, а лишь озвучивает их.



Фото: kremlin.ru

Глава российской делегации Владимир Мединский заявлял, что представители РФ сегодня будут ожидать подтверждения от Украины согласования встречи в Гомеле до 15 часов по белорусскому времени.

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Маргарита Головатенко