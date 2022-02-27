Зеленский срывает переговоры с Россией

Фото: кадр видеообращения

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое видеообращение, в котором заявил, что знает о предложении России начать разговоры в Белоруссии.

Однако он сообщил, что не намерен вести переговоры с РФ на белорусской территории и обвинил последнюю в боевых действиях на Украине.

Несмотря на отказ от переговоров в Белоруссии, Зеленский заявил, что Киев хочет мира и переговоров с РФ. Президент Украины предложил для переговоров другие площадки, например, Варшаву, Будапешт, Стамбул и Баку. Он заявил, что могут подойти и другие города.

Фото: pxhere.com

Российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с Украиной. Так, Россия выразила готовность начать переговоры в Гомеле. Москва сообщила, что ждет украинцев.

25 февраля президент России Владимир Путин в свете ожидавшихся переговоров приказал приостановить продвижение группировки российских вооруженных сил на Украине. Однако украинская сторона отказалась от проведения переговоров. 26 февраля из-за отсутствия переговоров движение основных российских сил в соответствии с планом операции на Украине возобновилось.

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Маргарита Головатенко