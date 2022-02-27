Западные страны договорились об отключении российских банков от SWIFT

Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Еврокомиссия приняли решение о введении против России новых «жестких финансовых санкций», согласно которым предусмотрены «жесткие финансовые санкции», включая отключение от некоторых банков от SWIFT, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.



— Так, все российские банки, в отношении которых уже введены санкции международного сообщества, и, если потребуется, другие российские банки будут отключены от SWIFT, — приводит ТАСС его слова.

Также США и их союзники планируют ввести против Банка России меры, которые не позволят ему использовать резервы для поддержки рубля, чтобы компенсировать санкции. Под рестрикции попадут все $630 млрд валютных резервов России.

Лишить доступа к системе SWIFT российские банки, попавшие под санкции, предполагается по модели, которая ранее применялась в отношении Ирана.

Согласно информации Минфина, Россия сохраняет финансовую устойчивость «в том числе благодаря накопленным резервам в сочетании с низким уровнем государственного долга РФ».

Маргарита Головатенко