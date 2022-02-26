Минфин: финансовая устойчивость РФ сохраняется благодаря накопленным резервам и низкому уровню госдолга

Решение о понижении рейтинга России S&P до «BB+» с негативным прогнозом и постановка на пересмотр агентством Moody's связаны с геополитическими факторами, заявили в пресс-службе Минфина РФ.



Согласно информации Минфина, Россия сохраняет финансовую устойчивость «в том числе благодаря накопленным резервам в сочетании с низким уровнем государственного долга РФ».

«Действия, предпринятые Минфином России и Центральным банком, позволили оперативно стабилизировать ситуацию на финансовых рынках. Министерство и дальше будет придерживаться ответственной финансовой и бюджетной политики», — приводит ТАСС сообщение.

Международное рейтинговое агентство Moody's сообщало, что поместило рейтинги России и Украины на пересмотр с возможностью понижения.

Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной и в национальной валюте с «B» до «B-».

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Маргарита Головатенко