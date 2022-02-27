Запад намерен лишить ЦБ РФ возможности использования валютных резервов

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США и их союзники планируют ввести против Банка России меры, которые не позволят ему использовать резервы для поддержки рубля, чтобы компенсировать санкции, сообщает «Интерфакс».



Под рестрикции попадут все $630 млрд валютных резервов России. Резервы «могут быть использованы для продажи и покупки рубля, а это может компенсировать определенную часть введенных нами санкций», сказал высокопоставленный представитель американской администрации.

Лишить доступа к системе SWIFT российские банки, попавшие под санкции, предполагается по модели, которая ранее применялась в отношении Ирана.

Согласно информации Минфина, Россия сохраняет финансовую устойчивость «в том числе благодаря накопленным резервам в сочетании с низким уровнем государственного долга РФ».

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что пока не планируется отключение России от SWIFT, но не исключил его обсуждение в ЕС. По его словам, такой вопрос рассматривался, но не получил необходимой единогласной поддержки. Поэтому он не вошел во второй пакет санкций против России, однако возможность сохранения этой темы для будущих обсуждений есть.

Маргарита Головатенко