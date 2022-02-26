В Мамадышском районе Татарстана открылся новый молодежный центр

В Мамадышском районе Татарстана после капитального ремонта открылся новый молодежный центр. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи республики.

Он расположился в здании бывшего Госбанка. Его концепция была разработана молодыми архитекторами в рамках Всероссийского хакатона «Города». На ремонт здания в рамках республиканской государственной программы обновления молодежных центров выделили 119,495 млн рублей.

Теперь здесь есть современный коворкинг для проведения встреч, кинотеатр, тир, швейная и кулинарные мастерские, игровая зона для детей и фотостудия. Во дворе расположены девять боксов для профориентационной деятельности с различными станками.

В церемонии открытия принимали участие зампредседателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов, депутат Госсовета РТ Марат Галиев, замминистра по делам молодежи республики Софья Мустафина, глава Мамадышского района Анатолий Иванов.

В середине февраля стало известно, что в Татарстане появится молодежный центр «Сэлэт — Ак Барс». Учреждение будет проводить мероприятия по работе с детьми и молодежью.

Дарья Акимова