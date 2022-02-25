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Джонсон заявил о невозможности нормализации отношений с Россией после военной операции на Украине

21:23, 25.02.2022 Сюжет:  Военная операция в Донбассе: только проверенная информация
Джонсон заявил о невозможности нормализации отношений с Россией после военной операции на Украине
Фото: flickr.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о невозможности нормализации отношений с Россией из-за военной операции на Украине. Также он призвал лидеров НАТО предпринять немедленные действия против использования в РФ платежной системы SWIFT.

Кроме того, Джонсон заявил о намерении Лондона ввести санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. О том, какими именно будут ограничения, премьер-министр не уточнил, передает ТАСС.

Фото: pixabay.com

Ввести санкции против Путина и Лаврова намерен и Евросоюз. Также Совет ЕС одобрил второй пакет персональных и экономических санкций против России.

Вчера Великобритания ввела санкции против России. В список вошли заморозка активов ВТБ, запрет на полеты авиакомпании «Аэрофлот» в Великобританию, запрет на любой экспорт двойных технологий в Россию и др.

    «Реальное время» следит за развитием событий. Все последние новости о происходящем на Украине — в сюжете интернет-газеты.

    Диана Жиленкова
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