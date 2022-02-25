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Чемпионат Европы-2022 по керлингу перенесен из России

19:46, 25.02.2022 Сюжет:  Военная операция в Донбассе: только проверенная информация
Чемпионат Европы-2022 по керлингу перенесен из России
Фото: pixabay.com

Чемпионат Европы по керлингу 2022 года среди мужских и женских сборных перенесли из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всемирной федерации керлинга.

Соревнования должны были проходить в Перми с 19 по 26 ноября. Однако после экстренного созыва правления федерации было принято решение перенести их из России. Также сообщается, что в федерации выразили надежду на быстрое и мирное разрешение сложившейся ситуации.

Россия принимала чемпионат Европы по керлингу только один раз, в 2011 году. Женская сборная РФ выигрывала европейское первенство четыре раза, мужская — ни одного.

Фото: worldcurling.org

Сегодня также УЕФА перенес финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 из Санкт-Петербурга в Париж. «Формула-1» заявила об отмене Гран-при России в 2022 году. Все это произошло в связи ситуацией на Украине.

Дарья Акимова
Спорт

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