Россия пригрозила Великобритании ответными мерами за санкции против «Аэрофлота»

Росавиация направила властям Великобритании уведомление о необходимости соблюдать положения соглашения о воздушном сообщении и предупредила, что Россия может принять зеркальные меры в ответ на санкции, введенные против «Аэрофлота».



Росавиация отметила, что только 25 февраля авиакомпании Великобритании должны выполнить в воздушном пространстве России 70 транзитных рейсов, и еще два рейса маршрута Лондон — Москва, сообщает «РИА Новости».

В четверг премьер Британии Борис Джонсон заявил о запрете Лондона деятельности российской компании «Аэрофлот» в Соединенном королевстве. Тогда же акции «Аэрофлота» усилили падение и потеряли 31%.

Сегодня Канада объявила о санкциях против депутатов Госдумы РФ, которые голосовали за признание независимости Луганской и Донецкой народных республик, российских финансовых институтов и госкорпораций.

США ввели санкции в отношении 11 российских юридических лиц, в том числе Сбербанка и «Газпромбанка». Кроме того, США приняли решение ввести блокирующие санкции против банка «Открытие», «Новикомбанка» и «Совкомбанка». Президент США Джо Байден заявил, что страна намерена ограничить возможности РФ вести бизнес в долларах, фунтах, евро и йенах.

Маргарита Головатенко